轉眼邁入年中，烘焙品牌抓緊父親節商機推蛋糕新品與優惠。評估爸爸大多不愛甜食，便以茶葉入料中和甜膩感，由於疫後民眾外出聚餐選擇多，從5月母親節蛋糕表現來看，業績增長趨向保守，維持水準或增1成左右，優惠成為刺激買氣的重要一環，包含早鳥預購好康、抽旅遊金等。

85度C以諧音趣味推出「父是山」，象徵爸爸是家庭兼顧的靠山，一旁搭配的純正大吟釀酒瓶巧克力，彷彿來到日式溫泉旅館小酌，蛋糕內餡同樣走日式風，加入產自日本靜岡的抹茶粉，再搭覆莓慕斯和香草白巧克力慕斯更添層次感。7月6日到8月5日預購父親節蛋糕享85折；7月6日至8月8日註冊APP會員單筆消費滿500元，有機會抽1萬元旅遊基金，預期今年可賣出3萬6千顆主題款蛋糕。

亞尼克「皇家奶茶布丁生乳捲」，525元。（亞尼克提供／朱世凱台北傳真）

以生乳捲打響知名度的亞尼克，以「皇家奶茶布丁生乳捲」順應父親節，萃取錫蘭伯爵茶完整原葉並以低溫研磨，將錫蘭茶香融入北海道奶霜，結合滑嫩布丁及泡芙蛋糕，同時帶有佛手柑與檸檬皮香的清新，預告只到7月31日，指定蛋糕享單件88折、2件85折。