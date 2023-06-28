行政院日前宣布軍公教明年加薪4％，國民黨今日上午召開「低估通膨，軍公教實質薪資倒退嚕」記者會，質疑軍公教薪資漲幅，遠遠追不上物價的漲幅，青年處境更為惡化，退休軍公教人員生活更是愈來愈辛苦，並呼籲「要改善，只有2024政黨輪替，下架民進黨」。

北市議員張斯綱表示，民進黨執政至今，主計處消費者物價指數上漲10.3％，大家都知道這是個嚴重低估的數字，「畢竟光是排骨飯，都從2016年的80元漲到100元」，但即便是這個低估的數字，也超過這七年的軍公教薪資漲幅7％，退撫金的漲幅2％。

張斯綱說，雖然明年軍公教還會再調薪4％，但明年物價也還會上漲，軍公教的薪資調幅依然追不上物價，實質薪資嚴重縮水。「民進黨在野時污名化軍公教，執政後不照顧軍公教，對於軍公教的家庭，造成更大的生活壓力。」

國民黨副發言人廖偉翔認為，民進黨除了對不起軍公教，「也看不到服務業的眼淚」，疫情後雖然工業實質薪資上揚，服務業卻是顯著負成長，官方物價指數嚴重低估，是不爭的事實，這也就表示，軍公教、服務業的實質薪資減少，其實遠比官方所統計的更為嚴重。至於軍公教明年加薪4％，豈非民進黨政府另類「校正回歸」？更遑論明年物價指數恐怕還會再上漲。

國民黨革實院副院長何志勇表示，民進黨說照顧軍公教與年輕人，但這是事實嗎？台灣社會面臨低薪、物價持續上漲的困境，不只讓剛畢業的社會新鮮人怯步，就連軍公教人員也受波及，薪水永遠趕不上物價上漲，民進黨執政7年玩弄數據，讓不同世代的台灣人與未來子孫要被迫共同承擔民進黨政府所造成的惡果。

何志勇說，過去7年台灣物價指數上漲逾10％，明顯高於馬政府執政8年的漲幅7％，這7年來大家過得好嗎？明年總統大選在即，唯有下架民進黨，台灣人才能看到未來。