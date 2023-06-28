嘉義車站後站第1期都更將啟動。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義鐵路高架化預定2025年底通車，嘉義車站後站小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊約19公頃土地，納為「嘉義大車站西側地區第1期都市更新計畫」啟動，嘉義市政府6月底寄送調查問卷給計畫範圍內的土地及建築物所有權人，並將於7月8日、23日在當地各辦1場說明會。

嘉市府都市發展處指出，「嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫」案，計畫範圍包括北興陸橋以南、嘉雄陸橋以北、博愛路2段以東、西至嘉義大車站專用區為界，面積約19公頃，涵蓋小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊地區，包括大部分的後驛里及部分慶安里、福全里。

嘉市府都發處表示，2場說明會分別是7月8日上午10時在小澎湖聖安宮，7月23日上午10時在玄武真宮旁空地；此外，已於6月底寄送1353份都市更新意願及需求調查問卷給計畫範圍內之土地及建築物所有權人，預計今年8月底前回收問卷，以了解地主及建築物所有權人的意見及訴求。

市府都發處副處長黃世賢指出，此處推動都更開發會涉及土地占用戶安置、補償的問題，將協助安排社會住宅來安置，為讓當地民眾了解都更，規畫做家戶拜訪、社區10人以上開小型說明會等方式來與民眾溝通。

嘉市府都發處表示，小澎湖、小副瀨、北港車頭周邊地區現況道路及公共設施不足、巷弄狹小、危老舊屋多，嘉義市區鐵路高架化預計2025年底通車，新的嘉義高架車站去年3月已動土，朝2026年完工的目標推進，因應鐵路高架化空間轉型與都市縫合，促進車站周邊地區的都市機能、居住環境與景觀升級，推動車站周邊地區都更計畫。