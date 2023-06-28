新北果菜公司有板橋、三重2處批發市場，果菜公司2020年曾提出將果菜殘渣化為綠金的想法，不過，不少攤商近期卻收到公文，指稱5天後要收取每公斤4元的果菜殘渣處理費，大嘆吃不消，新北市議員黃淑君接獲陳情後，直呼市府「政策跳票」，拿攤商開刀。對此，新北果菜公司回應，目前收費尚未實施，將於7月5日召開第4次協調會，絕對不會強推收費。

新北果菜公司在公文寫到，本公司今年果菜殘渣處理費用經發包業者，每公斤以5.6元處理，目前提出優惠3個月，以每公斤4元，一月22天計算。

黃淑君表示，新北果菜公司公文6月10日單方面要求調整批發市場果菜殘渣處理費用，公文指出，收費政策將在6月15日開始執行，許多攤商陳情透露，新北果菜公司批發的蔬果比其他市場昂貴，品質較差，多年不見起色，板橋市場內很多攤商都因經營不利，早已換人，如今又變相突襲收費，相當不合理。

黃淑君說，果菜公司行政規畫執行過於倉促，沒有充分溝通，罔顧攤商權益，一時調高果菜殘渣收運費用，恐將廢棄物清運成本轉嫁給蔬果銷售成本，無助於穩定市場價格，考量攤商近年因疫情經營不易，市府應盡力協助攤商降低售價成本。

黃淑君強調，環保局今年才宣布成立生質能源廠，提升廢棄物再利用率，新北果菜公司卻將果菜殘渣當垃圾丟棄，應該積極提升果菜殘渣再利用率，而非單純委託清運業者清運處理，如此一意孤行的政策規畫，缺乏跨局處檢討。

新北果菜公司表示，過往都是向攤販酌收果菜殘渣處理費用，近幾年因市場銷售需求，場內進行二次加工淨菜業者逐年增加，致使果菜殘渣量爆增，殘渣處理標案金額提高，營運成本增加，因此才採使用者付費模式，提出收取處理費計畫，但該計畫尚未實施，將在7月5日召開第4次協調會，與攤商面對面討論。

新北果菜公司說，果菜殘渣雖以事業廢棄物形態發包，但實為經招標委外廠商清運至政府核可的再利用單位，透過生物或化學科技製成環保基材，目前公司與黑水虻農業科技合作的目標不變，將待綠色農業循環經濟中心啟用後，落實綠金政策，也會持續與各家加工業者溝通，在政府對生廚餘未能全面修法因應之前，討論出可行的方案。