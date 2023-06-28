資深男星廖峻日前遭網紅李伊妍影射對她性騷擾，23日在兒子錦德陪同下前往警局備案提告，捍衛自身的名譽，今（28）日稍早李伊妍開記者會，再度還原當年被廖峻性侵未遂的過程並表示，到廖峻兒子錦德PO出的自清文後，導致她遭受網路霸凌。

李伊妍在記者會中痛哭還原與廖峻三次見面的情形，隨後被問及真正訴求時，李伊妍表示，希望廖峻可以「私下跟我道歉」，也提到對方可以全盤反認，因為她只想還原真相，希望對方能反省自己「不要硬告我，我可以跟你一起測謊、到廟裡發誓」，並指稱廖峻的兒子根本不知情事實，她透露，由於廖峻兒子發的自清文，導致她被網路霸凌，這陣子吃不好也睡不好，還不敢打開網路看訊息，甚至還因此看了精神科。

事實上，李伊妍前陣子發文聲稱，某演藝圈前輩對她性侵未遂，並留下對方有兒女、常演好爸爸角色、現已中風等3個線索，引發外界猜測，其中一位網友問「是廖X嗎」，她則回應：「你感應到了」

對此，廖峻認為，李伊妍雖然沒有指名道姓，但非常明顯是在影射他，事後，他傳訊詢問女方說該演藝圈前輩是被火紋身入獄的人，兒子錦德也提出LINE對話，佐證他和女方的對話內容，如今女方再度開記者會控訴，而錦德也在記者會開始前發文「反反覆覆沒關係喔，我們也不會去打擾妳的，放心，一切將為呈堂證供」。

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