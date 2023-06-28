台灣位於東亞島鏈中心的地理優勢使得亞洲超過90%的海底電纜在台登陸，並吸引海纜服務提供業者進駐。是方擁有台灣最大的國際中立機房、網際網路交換中心及公有雲交換平台，提供全方位的雲端服務，是雲端浪潮主要受惠者，亦為東亞無可取代的網路樞紐。

IDC佔是方2022年營收31%，看好將為未來3~5年重要成長動力之一。是方第四棟IDC大樓即將於明年第一季啟用，電力容量設計為20MW，相較現有三棟相加共15MW，增加幅度達130%。法人預估，產能滿載將帶來每年至少9億元營收(不含客戶進駐初期之一次性建置費)，約當現有IDC業務成長將近100%，看好是方IDC 營收在2024~2025年營收至少每年成長25%以上。

隨著多雲及混和雲為主流趨勢，台灣企業使用混和雲的比例預估將由2021年的36%增至2023年的69%，是方雲端及數據服務也將因此受惠，到2024年都將呈現持續成長態勢。

台灣雲端及數據需求進入高速成長期，加上是方積極增加IDC產能的情況下，法人樂觀預估，是方2023~2025年營收CAGR達15%，高於2017~2022年的7.7%，儘管2024年獲利將短暫受到折舊影響，預估EPS將僅成長1成，然毛利率有望於2025年恢復，EPS也將成長逾2成。

是方堪稱中華電(2412)小金雞，主要業務為IDC機房、數據網路、語音通信，以及雲端應用服務。是方2022年營收達到30.8億元，每股EPS達11.85元、毛利率47.68％，三項指標均創歷史新高；是方也通過每股配發現金股利9元及股票股利1元，合計10元，配息率達84%，為中華電帶來穩定配息業外收益。