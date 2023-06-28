該聯貸案由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，華南銀行、土地銀行及臺灣銀行擔任共同主辦銀行，並邀集台灣企銀、兆豐銀行、農業金庫及彰化銀行等金融機構參貸，本案認貸金額達93.582億元，認貸比率135％，參貸情形踴躍，最終簽約金額為86.65億元。

榮成紙業目前於大中華區建有4座低碳造紙廠、12座綠色包裝廠、29座廢紙回收環保站，集團低碳造紙總產能385萬噸，位居亞洲前五大。本次聯貸資金除用於償還既有金融負債暨充實中期營運周轉金外，亦將運用於彰化二林廠設置SRF生質能鍋爐及發電設備。

榮成紙業近年積極響應政府政策，擴大回台投資，繼2013年首度啟動「鮭魚返鄉計畫」及2019年「回台投資2.0」計畫，於去年再度啟動「回台投資3.0」計畫，加碼在台投資35億元，分成兩部分進行，第一部分針對南崁及神岡綠色包裝廠產線自動化及智慧化升級改造，第二部分則規劃於彰化二林廠建置使用SRF生質燃料鍋爐及發電設備，以降低煤炭等化石燃料使用，達到廢棄物資源化的目標。

榮成紙業以全面落實循環經濟模式為營運核心，積極打造環保科技、低碳造紙及綠色包裝生產線，預計今年湖北新機投產35萬噸後，兩岸低碳造紙總產能將達420萬噸；紙箱神岡廠及長沙廠陸續投產後，綠色包裝總產能將增至15.6億平方公尺。另已於2022年啟動全營運據點碳盤查及產品碳足跡盤查，竭力完成2050淨零排放目標。此外，榮成紙業於2022年獲頒第15屆台灣企業永續獎「台灣百大永續典範企業獎」，並已連續6年獲「企業永續報告書獎」肯定。

第一銀行表示，本聯貸案亦納入ESG指標連結利率條款，以鼓勵企業遵循永續發展原則，持續實踐永續經營。