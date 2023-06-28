台中市因應定期票方案將於7月1日上線，iBike1.0今天正式退場。台中市議員周永鴻表示，1.0退場後，許多功能還完善的車輛應善加利用，建議贈予偏遠地區或社福團體等。交通局長葉昭府則表示，市府正在規畫、評估中，但因iBike當初設計為防盜，使用不少特殊零件，未來民間車輛如何維修也是考量重點之一。

周永鴻表示，iBike1.0走入歷史，但公帑不能浪費，2年前就曾建議交通局等單位要善加規畫淘汰後的iBike1.0腳踏車用處，部分偏鄉目前仍無公共單車，建議可捐給偏鄉社區或社福機構，甚至可以跟建設局合作，建置在公園、活動中心、關懷據點等讓民眾能樂活健身。

周永鴻也指出，iBike1.0退場後少了6000多輛腳踏車，市府要請廠商加強調度，避免發生民眾到站卻「無車可騎」的窘境。

台中iBike1.0今天正式退場，目前車輛只能還不能借。（張亦惠攝）

交通局長葉昭甫表示，iBike1.0退場後堪用的腳踏車要如何繼續使用，目前正在評估、規畫中，目前也在評估是否捐贈給有需要的單位或公部門里鄰長，但因當初設計時為防盜，很多零件都是特殊規格，未來若腳踏車需要維修，該如何處置？也要避免壞了就丟在一旁變垃圾的狀況發生。

葉昭甫說，因iBike1.0跟2.0系統不一樣，台中市配合7月1日定期票上線，讓1.0先行退場，台中市2.0有1320多站、近1萬輛車，且2.0上線後，1.0每台車1天的借閱頻率已小於1次，大多是民眾借不到2.0車輛才轉而使用1.0車輛。葉昭甫強調，會請業者加強調度，市府也會以騎乘狀況等數字，評估是否新增車輛及站位數。