高雄左營警方於日前巡邏時發現一輛塗裝近似娃娃車的廂型車，竟無視派出所在旁而逕自紅燈違規迴轉。警方上前攔查，發現這輛廂型車的駕駛酒駕，酒測值達0.21毫克，警方依法開單告發。該車50歲駕駛闇姓男子說，他的車是用來載運工人，不是娃娃車。
警方表示，這輛車是於6月26日上午7時許違規，左營分局博愛四路派出所員警發現後上前攔查。這車的駕駛闇姓男子說，他在前一晚在屏東住家飲用兩罐啤酒，今天一早又負責從屏東載運工人至左營區工地施工，沒想到因為酒精尚未代謝完全，又因紅燈違規迴轉而遭員警取締。
對於這輛近似娃娃車的廂型車，闇姓男子說，這是他之前購買的二手娃娃車，不過，是用來載運工人，而不是兒童，也有去除相關車身文字，避免遭到誤認。
警方對闇姓男子的酒駕行為，當場依照道路交通管理處罰條例第35條第1項第1款，處3至12萬元的罰鍰舉發，並移置保管該廂型車。另紅燈迴轉部分，則依53條第1項第1款，處罰1800至5400元下罰鍰。
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