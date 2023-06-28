「木村嫂」工藤靜香暌違30年，將於9月2日在台舉行「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」演唱會，今她展現誠意錄製問候影片，並用中文跟大家問好，更讓粉絲開心的是，她預定在7月5日上午11點20分抵達台北松山機場，提前整整兩個月來台宣傳，為台北演唱會暖身，屆時也將會舉辦記者會接受台灣媒體訪問。

工藤靜香在問候影片中公布彩蛋，她回憶30年前在台演出，印象都十分深刻，當時自己在舞台上演奏了鋼琴，還帶了兩位鋼琴手一同演出，這次再來台灣，她會帶著30年前與自己一起演出的其中一位鋼琴手，等於兩人都是闊別30年，又一起合體在台灣表演。

工藤靜香暌違30年來台有彩蛋 超寵粉提早兩個月抵達寶島暖身

工藤靜香演唱會於7月8日中午12點，在年代售票系統及全省各大超商開始售票，購買VIP票券享有專屬福利，包含專屬VIP PASS、可享優先入場權利、獲得「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」獨家悠遊卡16GB隨身碟（隨身碟內附工藤靜香本人給粉絲的留言）。