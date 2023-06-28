飯店房間會提供一些生活日用品，一名女子表示，住飯店最怕看到按壓式吹風機，為使吹風機運轉得一直按著開關，讓她用到爆氣，貼文釣一票女網友留言，點出4大缺點，包括吹不乾、機身易發燙、無法選擇風速和過熱會斷電等，更有人說曾經用到大拇指抽筋，頭髮還吹不乾，「看到這種吹風機先扣分」。

原PO於臉書社團《爆廢公社》指出，外出旅遊最怕飯店提供按壓式吹風機，手握吹風機同時，拇指還必須一直壓著開關才能運轉，超級難用讓她一肚子火，直呼「如果頭髮又長又多的人，真的會崩潰」，問網友是否有相同感受？

多數網友都很怕飯店提供按壓式吹風機。（圖／示意圖，達志影像）

貼文一出，許多女網友都搖頭，「看到這種吹風機先扣分」、「按到手指關節痛」、「大拇指狂抽筋，風又小，頭髮還吹不乾」、「吹到天荒地老還無法全乾」、「都沒強風跟弱風的選項」、「風小聲音又吵，還會過熱斷電」、「超害怕遇到這支吹風機」、「可怕的是吹到整台發燙」。

因為太害怕住飯店踩雷，有不少人外出旅遊會自備吹風機，「出去玩都自己帶吹風機，省得吹到手痠火氣大」、「遇到這種吹風機都要邊吹邊算時間，因為很怕斷電，斷電還要等冷卻才能繼續吹，住1天我會賭看看，住2天以上我就會自己帶吹風機了」、「我都自己帶，不然吹到早上還在吹，頭髮也都好毛」。