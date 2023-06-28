本報獨家報導有遊客在澎湖出海夜釣，過程中一艘小船就在他們船隻不遠處外靜靜等待，初時就覺得怪怪的，也不見這船下竿幹嘛的，沒想到等他們釣完收工，準備打道回岸時，就見這小船突然靠過來，然後原本同船的幾個遊客，還包括一看就是外籍的人，就很有默契的跨過去這艘小船，讓他們其他遊客錯愕。

對此海巡署回應，有關「載客小船海上接駁人員」，案情內容有待釐清，第十三（澎湖）巡防區全天候以雷達監控海上目標，發現船舶併靠等可疑事證，立即派艇前往查處；另確實核對進、出港船舶搭載人數及身份，如有違法情事，均全程蒐證，依法究辦。

該名遊客納悶表示，夜間海上換船是要換去那裡？大家不是才一起報關出海嗎？因此直覺大概這就是要走不法途徑吧？可能就是這樣海上接駁後偷渡。

據指出，目前岸巡安檢執法，因遊客爆量下加上都是縣內航線，出海時都由船公司事先報備名單，遊客上船時僅點人頭把關有無超載而已，並不會核對身份，等回港時就連人頭都沒在點了，因此船上旅客中間有人不見了，也無從得知。

海巡署金馬澎分署長謝慶欽表示，目前澎湖巡防區全天候以雷達監控海上目標，一旦發現船舶併靠等可疑事證，將立即派艇前往查處；另確實核對進、出港船舶搭載人數及身份，如有違法一律究辦。