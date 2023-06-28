苗栗縣政府28日在縣立圖書館4樓舉行苗縣公共圖書館事業發展會報，並分頒獎表揚全國「整體閱讀力表現」、「閱讀力分項表現」評比獲獎的苑裡、造橋、三灣、西湖、通霄、獅潭等6鄉鎮圖書館，副縣長鄧桂菊感謝各圖書館推動苗栗閱讀力的貢獻，期勉再接再厲，續創高峰。

今天舉行的苗栗縣公共圖書館事業發展會報，由副縣長鄧桂菊擔任召集人，邀請國家圖書館、國立台灣圖書館館長、苗縣公共圖書館事業發展委員、各鄉鎮圖書館館長、國中小學校長代表等與會，由縣府圖資科長彭秀珍簡報業務，與會的館長、委員皆提出專業意見，期能促進苗縣公共圖書館事業發展。

副縣長鄧桂菊指出，公共圖書館是終身學習最重要的場所，希望透過圖書館事業發展會報，促進苗縣公共圖書館的營運及推動閱讀的工作，進而提升民眾閱讀的興趣。

會中，副縣長鄧桂菊頒發獎勵金表揚國家圖書館111年全國整體閱讀力表現績優城市、閱讀力分項表現評比獲獎的造橋、三灣、西湖、獅潭、通霄等6個鄉鎮的圖書館。

其中，三灣鄉圖書館在整體閱讀力表現績優城市評比中，榮獲鄉鎮人口未達1萬人組第1名，在閱讀力分項表現評比每人年平均借書25.2冊，連續9年全國之冠，另在民眾持證比例表現獲得第1名、每人到館次數第2名、民眾每人擁書冊數第3名，獲頒獎勵6萬元。

苑裡圖書館榮獲整體閱讀力表現績優城市人口達3.8萬人以上組第1名，獲頒2萬元獎勵金。造橋圖書館榮獲整體閱讀力表現鄉鎮人口達1萬人未達2.2萬人組第1名、閱讀力分項表現民眾每人借閱冊數第2名，獲頒3萬元。西湖圖書館獲得整體閱讀力表現人口未達1萬人組第2名、民眾每人借閱冊數第5名，獲頒3萬元。獅潭圖書館閱讀力分項表現民眾每人擁書冊數第2名，獲頒1萬元。通霄鎮圖書館閱讀力分項表現民眾每人到館次數第5名，獲頒1萬元。