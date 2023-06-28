搶攻暑假出遊商機，高雄萬豪酒店以功夫料理聞名的皇豪中餐廳，遵循傳統古法，推出道地片皮鴨四吃，由中餐廳主廚及烤鴨師傅共同掌廚，從油香片鴨、酸爽檸檬糖蘸鴨、鮮味XO醬炒鴨絲到鴨翅煲湯，每一道都是經典之作，讓懂吃鴨肉的老饕們細細品味經典的好滋味。

皇豪中餐廳片皮鴨四吃，嚴選整隻上等宜蘭櫻桃鴨，每隻約重達5斤，飽滿肥碩；表皮以黃金比例發酵調配的麥芽糖水均勻上色，係高雄飯店業唯一掛在烤爐內以桃心木炭火燻烤而成之烤鴨，歷經三天熟成，色澤紅潤晶亮。

第一吃「青瓜季蔥鴨捲餅」，烤鴨師傅陳吉南展現精細刀工，將片皮鴨的厚度維持0.2公分，油亮的鴨皮貼合半透明的豐腴鴨油，裹上秘製甜麵醬包入手擀餅皮中，放上四季蔥段與青瓜，入口酥香油潤；另一道「檸檬糖蘸片皮鴨」，師傅將台灣三溫糖輕撒在檸檬片上，增香減油、酸香爽口。第二吃「XO醬彩蔬炒鴨絲」係以XO醬快炒鴨肉絲及紅椒、茭白筍等時蔬，鍋氣十足，包捲生菜一同食用別具一番風味。

第三吃為「玫瑰蘇梅醬鴨腿」，鴨肉的鮮甜融合玫瑰的芬芳與紫蘇梅的酸甜，清爽解膩。最後一吃是整場烤鴨宴的精華－「四季明火品鴨湯」，由精通粵菜的池一明主廚執掌，以鴨翅佐鴨下水煲湯，燉煮至骨肉分離，鴨肉細嫩不柴，特色之處在於湯品因應節令加入當季食材：春季薏米冬瓜，夏季檸檬酸菜，秋季荔芋椰青，冬季麻油珍菌，四季風味各有千秋。

除了片皮鴨四吃，皇豪中餐廳更因應時節推出仲夏魚蝦宴，選用夏季最鮮美的魚蝦與蔬果食材入菜，鮮美可口。「薑蔥芥籽炒龍蝦」嚴選當令的澳洲長足龍蝦，肉質肥美Ｑ彈；佐以五辛與芥末籽等佐料，倒入紹興酒後以大火快炒收汁，鎖住蝦肉的甜美。「櫻花鮪魚脆米泡飯」採用潮州湯飯的料理手法，將粳米與油脂豐盈的鮪魚下巴、干貝、蘭花蚌、絲瓜及東港櫻花蝦等海味一同燉煮，再撒入炸過的長秈米，口感如爆米香般爽脆，底蘊鮮味十足。

「夏艷芒果花竹蝦」係將金煌芒果冷凍後搗成泥，與去殼後的花竹蝦中火快炒，帶有芒果的清香與蝦子的鮮甜，最適合夏季品嚐。「慈筍蜜棗老火湯」選用夏季的桂筍、麻筍及綠筍，用辣椒與生米燉煮去除筍的苦味與土味，清甜卻不辣口；每盅湯品皆以小火熬煮2小時，豐盛的食材讓湯頭更加濃郁。