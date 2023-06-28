Shohei Ohtani's night:

2 HR as a batter

10 Ks as a pitcher. 😱 pic.twitter.com/Bzm0Q3qvKF — MLB (@MLB) June 28, 2023

天使「二刀流」大谷翔平成為60年來首位「單場飆10K加雙響炮」的美聯投手，前一位是1963年的印地安人投手拉莫斯（Pedro Ramos）。大谷28日賽前右手中指指甲裂開，這場打得拚命導致情況有點惡化，大谷說：「賽前只是小小的裂開，情況愈來愈糟，我在它變得太嚴重之前退下投手丘，之後還是按表操課。」大谷此戰用了102球也夠多了。

拉莫斯1963年效力印地安人（現守護者）對戰天使的時候，登板8.1局失5分摘勝投，飆出15次三振，4打數兩支全壘打。當年投手必須打擊，美聯到1973年才開始使用指定打擊。拉莫斯生涯打擊率0.155差不多就是投手的平均水準，那場正好碰到他小宇宙爆發（單季總共3轟）。大谷的情況不同，雖然這是他生涯第一次做到「10K加雙響炮」，但大家知道這以他的能力只是遲早的事。

此外還有1961年金鶯投手帕巴斯（Milt Pappas）、1971年費城人投手懷斯（Rick Wise）、2017年巨人「瘋龐」龐加納（Madison Bumgarner）、2019年響尾蛇「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）這幾人做到過，他們那時候投手都必須打擊。如今兩個聯盟都採用指定打擊，大谷成為唯一會上場打擊的投手，以後創紀錄的機會都是他的了。

敵隊白襪總教練葛瑞福（Pedro Grifol）稱讚大谷說：「他極具天賦，可能是聯盟最強的棒球選手，他在投手丘和打擊區都很難對付。」