《產業埔里．台灣中心的開拓故事》電子書記載101年前南投有3條電氣化鐵道，是台灣最早的電氣化鐵路。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

「產業埔里．台灣中心的開拓故事」實體展覽獲熱烈回響，將展覽內容出版電子書，讓民眾了解埔里漢番交易、糖業等各產業。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

台灣首條電氣化鐵路在南投！百年前、日治時代興建日月潭水力發電工程修建3條電氣化鐵道，載運工程物料、設備和工人，偶而讓民眾搭便車，該段歷史收錄在埔里鎮公所28日發表的電子書《產業埔里．台灣中心的開拓故事》，鎮長廖志城說，先前實體展回響熱烈，因此發行電子書，讓孩子認識家鄉歷史傳承產業文化。

埔里鎮公所去年以「產業埔里．台灣中心的開拓故事」為主題舉行展覽及體驗活動，讓民眾了解埔里漢番交易、糖業、樟腦、造酒、打鐵街、標本剝製、造紙、天然漆等產業風華，為期4周實體展覽獲熱烈回響，因此將展覽內容出版電子書《產業埔里．台灣中心的開拓故事》，28日由廖志城主持電子書發表會，書中令人印象深刻的是「台灣第一條電氣化鐵路在南投」。

電子書記載，日治大正8年（1919年）台灣電力株式會社啟動亞洲最大「日月潭水力發電計畫」，先在國姓鄉北山坑興建1座1800瓩的水力發電廠，提供工程所需電力，接著興建水社至司馬按、魚池至加道坑、加道坑至埔里東埔共3條電氣化鐵道，鐵道1922年通車，運送工程物料、設備和工人，偶爾讓沿途的民眾搭便車。

埔里鎮公所28日發表的電子書《產業埔里．台灣中心的開拓故事》。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

廖志城說，台灣西部鐵道50年前電氣化，其實南投更早，早在101年前就有3條電氣化鐵道，只可惜電氣化鐵路只存在14年，在大觀電廠啟用後不久即功成身退；應大眾要求將實體展覽內容編撰成電子書，不僅提供民眾下載瀏覽珍貴史料，隨時可查閱埔里產業沿革，也提供給各級學校鄉土教學老師編纂相關教材，讓孩子能更加認識埔里的產業歷史，並傳承家鄉文化。