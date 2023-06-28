▲張聞竺同學（右）2歲時被診斷患有自閉症、過動症、感覺統合失調等多重身心障礙疾病，但仍克服萬難，努力向學。圖為聞竺現場彈奏名曲「卡農」，基隆市長謝國樑（左）在旁聆聽，相當動人。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑（左）表示，同樣身為有特殊需求的父母，他非常感同身受，也非常佩服張聞竺（中）的毅力。市府會努力協助更多需要的孩子與父母，讓他們發光發熱。（徐佑昇攝）

▲張聞竺的父親張紀綱與太太本來都在打拼事業，但為了聞竺選擇放下事業，全心陪伴他成長。張也很感謝學校與政府的協助，讓聞竺能夠與同學一同上課、打球，非常感動。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑28日接見「2023總統教育獎」獲獎者張聞竺同學，讚許其克服困難的毅力。聞竺自幼被診斷患有自閉症、過動症等多重障礙，但仍不放棄，還參加鋼琴比賽獲獎。對此謝國樑表示，很開心能看到聞竺得獎，身為同樣有特殊需求孩子的父母，他非常感同身受，這些孩子有小小的進步就會非常開心。市府也會全力協助有需要的孩子和家長，陪伴他們一同成長，實現自我。

接見「總統教育獎」得主張聞竺 謝國樑：感同身受 多給孩子鼓勵

在接見儀式開始，聞竺表演了一段名曲「卡農」，相當動人，謝國樑非常投入聆聽。謝表示，自己也是有特殊需求孩子的父母，有時候大家都關心孩子，但其實照顧孩子的家長也需要被鼓勵，並籲社會多給予像聞竺及視障鋼琴家許哲誠等人士有更多發揮天賦的空間，進而發光發亮。

謝強調，像聞竺這樣的孩子，他們必須付出超出常人的努力，才能獲得顯著成果。謝並特別挑選了運動背包贈送給聞竺，期勉他將所有得到的愛都裝進背包，也祝福在課業學習及未來人生旅程上，都能平安順利。

聞竺的父親張紀綱表示，陪同聞竺一起成長也是一種人生的學習，也讓他感受到，加倍的努力一定會有成果。也很感謝學校老師與政府的協助，讓聞竺能夠和一般的孩子一起打球、學習成長，也讓他們很感動。

教育處表示，張聞竺同學自幼就和同齡小孩不同，無法說出「爸爸」、「媽媽」等簡單辭彙，在2歲時就被診斷罹患自閉症、過動症、感覺統合失調等多重身心障礙疾病。而父母也為了聞竺放下正在打拼的事業，為了陪伴接受療程，

教育處說，聞竺在歷經無數次「跌倒、哭泣、站起來、繼續前行」的心路歷程，及8年來的努力，終於能跟上學習進度，不僅學習生活可自理、從不遲交作業，還在全校朗讀比賽中獲得第二名，並於「全國心智障才藝大賽」北區比賽中彈奏「雨的印記」，獲得兒童個人組第三名，7月7日將於總統府接受表揚。