嘉義縣東石鄉型厝村日前有一鄉親輕生，事後當地神明下指要幫亡者祭改，今晚將舉辦送煞儀式，臉書「東石之美」也提醒民眾，今28日晚間9點至11點儀式進行，盡量避開型厝蚵池、三叉路口、型厝橋等長約300公尺路段。

嘉義縣東石鄉型厝村今晚9點至11點要舉行送煞儀式，主要路線曝光。（取自「東石之美」臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

2小時儀式包括焚化繩子、木頭，再送到大排放水流。（取自「東石之美」臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

「東石之美」臉書社團先披露型厝村要送煞，昨再公布送煞路線，貼文內容提到「經王爺指示後、由道長配合型厝福安宮方府千歲、邢府千歲、吳府千歲協助處理，請在6月28日星期三晚上9至11點避開型厝橋路段！儀式過程須祭煞、攻煞、收煞、送煞，在橋上面繩子火化後、連同符令一起下水因危及個人運勢請避開這段路、型厝蚵池、三叉路口、型厝橋約300公尺」。

嘉義縣東石鄉型厝村福安宮神明下旨要幫往生者祭改。（取自「東石之美」臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

型厝村長黃進忠表示，俗稱「送肉粽」的送煞儀式在當地很少見，似乎是第一次，因亡者是當地人，所以神明下旨要替亡生者祭改，2小時儀式包括焚化繩子、木頭，再送到大排放水流，因習俗說生人接近有可能受影響，建議今晚9點至11點，民眾盡量避開儀式進行路段，以免惹禍上身。

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