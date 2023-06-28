資深藝人廖峻指出被女網紅李伊妍誣陷性侵未遂，如今女方28日再度召開記者會控訴；對此，廖峻的兒子錦德28日也開直播，針對李伊妍控訴內容提出反駁，並提醒女方說「頭腦要清楚一點」。

錦德稍早在IG開直播回應李伊妍記者會中的指控「我也蠻開心的，這些都會變成證據，如果有就有，如果沒有，妳是要付出代價的」他表示，若當年女方有進公司的話，公司其實一直都有人在，因此要求女方具體說明公司有幾間房間，內部格局又是如何，至於李伊妍提到被廖峻帶到小房間，還有用電腦放佛經，錦德表示，父親根本不會用電腦，甚至連開機都不會。

此外，錦德提到，公司確實有小房間，但兩間都是用來堆雜物的，根本連走路的空間都沒有，但李伊妍卻說「那兩間小房間連床都沒有」，後來是自己開始拍戲去整理，才多放一張床。

然而，有關李伊妍聲稱廖峻的手機中有其他女星的裸照，錦德則說「如果妳對官司這件事不厭其煩的話，就繼續沒關係」更強調父親根本沒有去拍《風水世家》「如果妳真的要用這種方式來獲利，頭腦要清楚一點」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。