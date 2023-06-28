為紓解大湳及大鶯交流道壅塞情況，將斥資156.47億推動國道3號增設八德交流道計畫，豈料環評卡關讓地方憂心遙遙無期，28日再度闖關，順利通過環境影響評估審查委員會審查，後續將加速辦理土地徵收作業，力拚2030年完工，未來埔頂重劃區或八德擴大都市計畫區的民眾，5分鐘就能上國道。

交通部高速公路局規畫於國道3號約57K增設八德交流道，由桃市府配合增設連絡道銜接八德豐德路及大溪大鶯路，因此又稱大鶯豐德交流道，行政院2020年10月核定可行性研究後，高公局去年3月召開建設計畫審查會議，同年5月在大溪區永安宮召開「國道3號增設桃園八德交流道工程環境影響說明書」公開會議。

但今年2月在環保署環評初審會議上，審查委員認為交通維持計畫「未盡完善」，要求退回補正再審，讓地方憂心建設延宕。所幸計畫歷經2次環境影響說明書專案小組初審會議，環評審查委員會28日同意通過環評審查，並請高公局將委員意見補充於環說書定稿本中。

桃園市交通局長張新福指出，因應八德區快速發展及人口迅速成長，八德區東南側的國道3號鶯歌系統交流道並不提供地區車輛進出，用路人僅能利用國道2號大湳交流道及國道3號大溪交流道進出國道，造成匝道尖峰容易塞車。

張新福說，增設八德交流道不僅可改善大溪交流道及大湳交流道匝道服務水準不佳的問題，也可減緩武嶺橋、五叉路口假日壅塞的問題，未來交流道完工後，往返大溪、復興地區假日觀光車潮不用繞行至國道3號大溪交流道，八德、大溪地區聯外交通將更加完善。後續市府將積極協助交通部高速公路局，有效縮短計畫時程，以2030年完工為目標。

八德交流道將採「雙苜蓿葉型」，總經費達156.47億元，由交通部高速公路局主辦，增設交流道及主線拓寬工程費70.97億元由國道基金負擔，桃園市府負責11.24億元的用地費、增設交流道連絡道74.26億元。