民眾黨主席柯文哲今天下午偕同前立委蔡壁如到鎮瀾宮參香，由於黨中央上午通過將提名蔡壁如投入台中立委艱困第一選區，將挑戰立法院副院長蔡其昌，是否有藍白合空間？柯文哲表示，這不是藍白合、也不是綠白合，最重要是讓台灣選出最好的人才。蔡壁如則說，心中會有一些贏的策略，都確定了就會推出。

民眾黨主席柯文哲今天下午到鎮瀾宮參香。（陳淑娥攝）

柯文哲下午到鎮瀾宮參香，由於董事長顏清標出國，由副董鄭銘坤出面接待，立委顏寬恒因去年中二立委補選期間，柯文哲父母特地到台中沙鹿玉皇殿參拜，「巧遇」顏寬恒並替他加油打氣，讓顏點滴在心頭，今天特地前來相迎，場面相當熱絡。

民眾黨主席柯文哲今天下午偕同前立委蔡壁如到鎮瀾宮參香。（陳淑娥攝）

民眾黨中央上午通過將提名蔡壁如參選第一選區，柯文哲指出，其實最重要的是中彰投是一個區域，涉及到中彰投的權衡戰術，要怎麼做，要再詳細規劃。針對綠營說他擅長收割，柯表示，我們要努力提出論述，爭取台灣社會的支持，就這樣而已，哪有甚麼特別的。

蔡壁如指出，個人要努力要準備的就該準備，中台灣是大選的兵家必爭之地，民眾黨在這區不應缺席，小黨要勇於挑戰；至於何時遷戶籍？蔡壁如說，若確定了，這幾天再跟主席討論後再做，心中會有一些贏的策略，等黨部確定提名了，就會開始提出。

蔡壁如也提到，民眾黨僅短短4年而已，還是要有人起頭做。至於是否藍白合？她指出，團結可團結的一切力量，不一定是非綠聯盟，理念相同的、願推動讓國家變好的，都可以團結在一起。

顏寬恒表示，過去他在補選時，被網路、媒體及對手抹黑打壓時，柯爸爸、柯媽媽冒著被網軍媒體攻擊的風險，也要表達對他的支持，在他最困難的時候雪中送炭，所以他認為，一來在地人接待來賓、二來更是飲水思源，感謝過去受到柯主席及爸爸媽媽的幫助，於情於理都應該出席活動，盡地主之誼。

顏寬恒最後補充，柯市長跟侯市長都是非常優秀的政治前輩，有許多值得學習之處。