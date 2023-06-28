高雄市已超過11萬7000餘人投入志願服務，今年高雄市青少年志工鄭凱萍、陳劭昀、楊晴茵、郭姿璇、鄭左慈、翁嘉鴻、翁資祐、洪子琇、李佩蓉、黃資淇等10人，響應「我年輕，但力量不輕」投入志願服務，表現卓越榮獲「第23屆台新青少年志工菁英獎」傑出志工獎及奉獻獎；樹德家商榮獲教育楷模獎。

傑出志工獎得主佛光山普門中學陳劭昀，在莫拉克風災後，跟著家人一起為寶來社區重建，從手裡的一團土，開啟至今13年的志工旅程，雖然左手有先天性疾病，但父母告訴他，「你有一雙特別而強大的手」，可以做更多有意義的事，他突破個人身體限制，正向迎接任何環境，參與各項服務活動。

傑出志工獎得主文藻外語大學鄭凱萍，利用英文專長，教導偏鄉孩子英文歌謠與桌遊，從有趣的課外活動中，教導學習，致力實踐偏鄉營隊服務傳承。

楷模學校樹德家商重視服務學習，鼓勵學生自發響應公益行動，包含發起「中廚一番愛心餐盒幸福送暖」，將手做愛心餐盒分送弱勢里民；「長照關懷動手動腳動動腦」，為爺奶帶來歡笑和朝氣；與幼兒園合作舉辦「重陽敬老老幼共學樂陶陶」，推動老幼共學；運用所學協助慈善音樂會妝髮梳化及弱勢民眾義剪。

另外，環保志工服務隊更主動發起淨灘、掃街活動，守護地球及環境，並透過多元服務培養學生的愛心及同理心。為鼓勵更多的市民投入志願服務行列，在文化發展、教育學習、社會福利、衛生醫療等28個領域，提供各項志願服務，市府每年評選優秀志工並頒發獎勵，肯定志工的奉獻及精神。