中鋼董事長翁朝棟表示，鋼鐵市況調整已一年了，今年上半年狀況甚至比109年受到的亂流還大，主要是110年疫情解封後，需求強勁，overbooking太高，導致110年度水準異常高位，111年受到客戶訂單過多，加上俄烏戰爭亂流影響，去年下半年至今年上半年客戶態度保守謹慎，不過鋼市回溫，預估今年下半年較今年上半年好、明年上半年比今年下半年好。而受到110年爆衝狀況，後續將平穩往上，更可走得長遠。

翁董認為，目前鋼市七月將築底，八月上升，而第四季為傳統旺季，八九月將會開始平穩往上，不採報復性爆衝復甦，迎接長穩鋼鐵良好發展。

中鋼今年5月自結獲利，單月營業利益8.08億元，稅前獲利8.51億元，符合預期。5月的營業利益微增，反應當時鋼價持穩偏多的市況帶動本業獲利穩定增長，業外則因為轉投資事業獲利減少及匯兌收益減少，使稅前獲利月減一成。

中鋼表示，5月下游目前尚未顯著買氣轉強訊號，但外銷市場的觀望心態已略見消除。國際盤價行情亦已回穩，國內行情低檔平穩，加上第三季為淡季，不過預估7月將是第3季中最差的一個月，8月反彈可期。

從盤價來看，中鋼7月盤價的跌幅高於亞洲其它鋼廠，主要是希望讓國內的鋼價可以早一步下跌打底。鐵礦砂報價近期止跌反彈，目前價格約每公噸109美元，但從需求面來看，不管是大陸還是歐美都還沒有回溫的跡象。法人認為，目前推動鐵礦砂期貨價格上漲的主要動機，來自於對大陸可能推出房地產刺激政策的期待，還有俄烏戰爭可能在今年下半年結束的預期心態，促使鋼鐵原料價格下跌不易。中鋼盤價提前趕底的氣氛濃厚。隨俄烏戰爭可能在下半年結束的預期發酵，今年下半年鋼價落底的機會已經出現，不過法人預期，在目前的價位鋼價難以出現長而持久的拉抬。