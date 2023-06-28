汐止地區某幼兒園日前爆發「餵藥案」，一名學童尿液檢驗疑似異常乙案，士林地檢署6月15日主動分案後檢察長即指示迅速調查、釐清真相以讓家長安心之原則，指定檢察官指揮新北市政府警察局婦幼警察隊、新北市政府警察局汐止分局組成專案小組連日積極調查，除與新北市政府教育局建立聯繫平台取得衛生局協助外，專案小組並於第一時間立即調取相關監視器等資料，並密集訊問負責檢驗之醫療院所等醫事人員、指揮司法警察機關詢問該幼兒園相關人員，囑託專業醫療機構進行該學童尿液及毛髮等精確檢驗，偵查結果認，無人牽涉犯罪，於28日將全案簽結。

士林地檢署表示，本案事涉醫療專業部分，該名學童之尿液經台北榮民總醫院進行複驗，以更為精確之「液相層析串聯質譜儀（LC／MS／MS)」檢測後，未檢出Benzodiazepine成分。

士林地檢署表示，承辦檢察官為求周延及詳盡調查之能事，經家長同意採集該學童之毛髮，連同該名學童自2021年1月起平常所服用一般診所醫師合法開立之處方用藥，一併送請鑑識專業之法務部法醫研究所進行鑑驗後，經該所以（LC／MS／MS)定性分析法進行檢測結果，送驗之毛髮及上述處方箋所示全數藥物，均未檢出Benzodiazepine（簡稱BZD、安眠鎮定藥物）及Barbiturate（巴比妥類藥物）成分。

士林地檢署表示，綜合上開人證、物證、書證、專業醫療及鑑識機關鑑驗結果等各情，經專案小組主任檢察官、檢察官縝密調查，一一查證，認本件尚與犯罪無涉，因此依法將本案報結，並說明如上，以昭公信。