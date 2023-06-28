民眾黨今天（28日）召開中央委員會，確定徵召現任不分區立委陳琬惠，參選宜蘭縣選區立委，陳琬惠說，她現在雖然是不分區立委，但長期都在宜蘭服務，從不分區轉成區域立委，她會將服務的精神專注在宜蘭，努力爭取宜蘭縣民的支持。

陳琬惠說，雖然她遞補不分區立委時間很短，看起來也像是在作揭弊等工作，但其實宜蘭鄉親對她非常信任，都有找她來做選民服務；這會期她雖然在內政委員會，但跟宜蘭有關的議題也會到其他委員會爭取經費。

陳琬惠指出，當立委，尤其是區域立委，著重在爭取預算的能力與對中央部會的理解程度，要討預算也得知道要向哪個部會討，她想幫宜蘭做更多事，也自認有準備好，例如當不分區立委一開始，就拜會宜蘭縣各鄉鎮市長，了解各鄉鎮市的需求。

民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華表示，陳琬惠參選人最大的不同，是只有陳是現任立委，有國會問政的經驗，在立院表現驚豔；她在當立委期間與其他各黨派的立委時間雖然不長，但為宜蘭鄉親的服務，不管是經費的爭取、選民的服務，都得到認同與讚許。

李偉華表示，宜蘭未來有鐵路高架、高鐵等重大建設，經費爭取不能中斷，需要一個有經驗的立委；民眾黨雖然成立時間不長，但成長很快，也是能突破藍綠藩籬的政黨，盼民眾黨能給大家新的選擇機會。