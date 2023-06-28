國民黨中常會今天通過2024總統及立委選舉黨員行為規範，其中明文規定黨員不得有為非本黨提名（徵召、核准）參選人公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為，或具名擔任該參選人競選組織任何職務，而且未經黨部同意，不得為非本黨籍參選人助選、助勢，也不得邀請非本黨籍參選人為自己助選，違者得處停止黨權處分，情節重大者還會被撤銷黨籍。

國民黨今中常會上通過113年中華民國總統暨立法委員選舉-國民黨黨員行為規範，文傳會主委林寬裕強調，「我們並沒有把門關起來！」自民國96年以後都會提出黨員行為規範，他要重申，黨有整體策略規劃，因此特定時間、場合，也許有些需要會結合各種力量，會有跨黨派的拉抬，這些原則上不可以，但並沒有把門關起來，經過黨部同意就可以。

首先，黨員未經提名(徵召、核准)，不得向選舉委員會辦理登記參選， 違者得處以撤銷黨籍之處分，其情節重大者，得處以開除黨籍之處分。第二，黨員於競選活動期間，不得有違反本黨政策及決議，或同志間相互攻訐之言論與行為，違者得處以停止黨權之處分，其情節重大者，得處以撤銷黨籍或開除黨籍之處分。

第三，黨員不得有為非本黨提名(徵召、核准)參選人公開站台、動員 掃街及其他公開助選之行為或具名擔任該參選人競選組織任何職務。未經本黨同意，不得為非本黨籍參選人助選、助勢；未經本黨同意，亦不得邀請非本黨籍參選人為自己助選。違反規 定者得處以停止黨權處分;其情節重大者，得處以撤銷黨籍之處分。

第四，黨員與友黨或無黨籍參選人有配偶、直系血親等特殊情況，或 基於重大政治任務需要之考量者，得專案報請中央核准，不受 前條規定之限制。

第五，黨員應切實遵守公職人員選舉罷免法、本黨黨章及決議從事各 項選舉活動，全力協助本黨各項提名(徵召、核准)參選同志當選，違反規定者依其情節輕重予以停止黨權二年以下之處分；但其情節重大，嚴重損害本黨聲譽者，得予以撤銷黨籍處分。

第六，本黨無提名候選人參選之選舉區，黨員經該選舉區之黨部同意後，始得為友黨或無黨籍參選人助選。第七，各級黨部對所屬黨員違反本行為規範者，應依本黨黨員違反黨紀處分規程規定辦理。第八本規範未盡事宜，均依黨員違反黨紀處分規程及相關規定辦理; 對於本規範有爭議者，由中央考紀律委員會統一解釋。