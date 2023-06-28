近百名支持與反對的里民在彰化市代表會旁聽。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

大逆轉！總經費逾1.7億元的彰化市向陽長照樂活館新建工程，本月初該工程土地使用同意案送彰化市民代表會審議時被打了回票，引發各界譁然。今天土地使用同意案再送市代會審議，經市代會主席陳文賓裁示交付表決，出席代表21席中，17人同意、2人反對、2人棄權，結果8成多出席代表投下同意票後，順利通過！

今天有近百名支持或反對的向陽里里民（同意與反對約各占7成與3成）踴躍出席代表會旁聽，其中支持的數十名里民在向陽里長游寬棟的帶領下，先於上午群集在市公所大門表達強烈支持興建樂活館的態度，游寬棟強調，已有近850名的里民連署同意興建。

向陽長照樂活館由衛福部將補助3378萬元，其餘1.4億餘元由縣府自籌，彰化市公所不需任何配合款。原先僅2樓207坪的向陽社區活動中心，將重新規劃為5層樓近800坪的整合式長照衛福大樓，1樓保留作為社區活動中心使用、2樓設置托嬰中心、3樓為長照據點及輔具中心、4樓為社區式日照中心，5樓則為彰化夢想館。

市公所與衛生局提出了多項配套與回饋方案，包括除了將為設籍彰化市的民眾保留三成的托嬰中心名額、工作人員優先錄取在地民眾外，長照名額也將優先提供三成供向陽里民申請；另也承諾新大樓會保留同樣207坪的面積給市公所、社區無償使用，「福利只會更好，不會變差。」

至於社區部分民眾擔心長照大樓施工期間，社區居民無處可活動，市公所已找到公園內一處閒置空間，可闢為替代的社區活動中心使用；此外，原先一旁向陽公園的兒童設施及排水問題，也會一併進行整體規畫及改善，希望能在時代變遷下符合市民需求，打造老少共融的多元化服務。

由於本月初反對民眾中有人質疑「向陽社區活動中心才用了20年，還很穩固，為何要敲掉蓋新的？」市公所指出，根據「彰化縣縣有建築改良物報廢報損標準作業程序」，只要確能增加基地使用價值，依規定報市代會及縣政府審議後轉審計室審核就能辦理。

市長林世賢表示，向陽長照樂活館是一個托老、托幼中心，不會有傳染病、重症患者居住，長者跟幼兒一樣，下了課也會回到自己家裡，跟家人、孩子住在一塊。「一國中學區一日照中心」是政府重要長照政策之一，中央、地方政府齊心協力要將長日照托幼中心蓋在市區，年輕人就可以就近上下班接送方便。