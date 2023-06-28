來自全台各地畫家，在雲林縣北港鎮用畫筆記錄在地之美。（張朝欣攝）

雲林遠景發展協會與台西藝術協會共同舉辦「跟著畫家去雲林」，希望藉由全台畫家來雲林縣寫生，用畫筆記錄雲林之美，28日50名畫家齊聚北港鎮，前往朝天宮、水道頭等景點寫生，協會表示會持續在雲林各鄉鎮舉辦寫生活動，日後將所有畫家的畫作集結成冊，行銷雲林的人文歷史與在地美景。

來自全台各地畫家們28日在北港水道頭文化園區報到，聽取導覽人員介紹北港鎮內景點後，各自尋找喜歡的景點寫生，不少在地民眾圍觀並熱心解說、提供飲料消暑，讓畫家們感到濃濃人情味。

遠景發展協會理事長吳炯韋表示，他是北港人，小時候常在北港朝天宮周邊玩耍，16歲旅外到北部工作，但只要有空就會回家鄉，此次選擇彩繪朝天宮，希望用畫筆記錄家鄉最著名的景點，也畫出兒時回憶與濃濃鄉愁。

來自台中的畫家說，他選擇在北港水道頭文化園區作畫，園區內有10角水塔、蓮花池、日式宿舍建築群，景色十分優美。繪畫與照相、錄影不太一樣，透過筆觸可融入自身感情，傳達畫者意念，希望這幅畫能帶給大家不同的感受。

台西藝術協會理事長丁仁桐指出，「跟著畫家去雲林」現場寫生創作活動，源於會員對雲林家鄉的期望與情感，大家希望能用畫筆記錄雲林20鄉鎮市景點，日後集結成冊，作為旅遊、文化、歷史的參考資料。

丁仁桐提到，雲林有滿山綠野、漂亮溪谷石豁、也有多彩嘻鬧的老街與年代斑駁的古厝，如此豐厚人文特色，希望藉由寫生創作推廣雲林文化觀光，帶動產業發展，以畫家的視角來告訴大家「雲林的美」、「雲林的好」。