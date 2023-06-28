MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機

軍事專家說，台灣採購北約Link 22戰術通信系統將加強自身的防禦力，尤其在計劃添購4架美製先進監視和偵察無人機下，更是如此。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，台灣國防部高層官員5月證實，美國會協助台灣取得先進的Link 22數據鏈。此外，在美國國務院3年前通過6億美元（近183億台幣）的MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）軍售案後，台灣可望2025年接收這款強大的無人機。

Link 22是北約成員超視距通信平台，可用以聯合作戰。專家說，由於台灣沒有自己的衛星系統，因此萬一兩岸爆發衝突，對台灣來說， Link 22將成為具有高度防禦價值的通信資產。

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，Link 22有助於台北在衝突中提升反通訊干擾的能力。他說，Link 22可確保空中和海上數據傳輸，主要用來加強如聯合作戰圖像等較大數據的傳輸。事實上，台灣軍方已採用了美製Link 16系統，以連結美製武器系統，但它和非美系武器系統，如法製的拉法葉級巡防艦和「幻象」（Mirage）2000-5戰機等並不相容。

此外，台灣軍事專家亓樂義說，有鑑於兩岸軍事衝突風險與日俱增，台灣採購Link 22將能讓它操作美製MQ-9B無人機。他指出，美國軍售台灣4架MQ-9B，而台灣採購Link 22支援，可以視為美方「一體化威懾」（integrated deterrence）戰略的一部分。公開資料顯示，MQ-9B無人機航程可達6,000 公里，而飛行時間可達40小時，可望加強台安的反潛作戰和監視能力。

另一方面，台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，台灣雖然採購Link 22，但並不意味北約會如部分台灣分析家所預測的，自動讓台北加入這通信系統。他指出，亞洲並不在北約的集體防禦範圍內，而法國這核心成員已明白表示，反對擴大聯盟，納入亞洲。他認為，法國和其他北約成員國都不會和台灣分享軍事行動代碼。

呂禮詩說，美國要台灣用Link 22，因為要操作MQ-9B需要與衛星連線，但台灣沒有自己的衛星系統，因此這是最方便，成本也最低廉的方式。不過，他也指出，台灣可能升級Link 16系統，以連結「海上衛士」無人機，但這樣一來，就需要和美國分享軍事行動代碼，但這或許是台北所不願意的。