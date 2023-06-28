桃園市長張善政今主持市政會議分享年輕時在暑假參加救國團、登山社活動，自己兒子則是到花東偏鄉探視獨居老人，強調「暑期青春專案」重點不只是告訴年輕人不能做壞事，更重要的是創造機會，讓年輕人的能量正面抒發，市府也跨局處推出多元、適合的活動，希望讓年輕的能量和精力運用在好的地方。

張善政說，「青春專案」為內政部結合中央各部會及地方政府，在暑假期間鼓勵青少年從事正當休閒活動，今年度專案執行期間自7月1日至8月31日為期2個月，以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」、「預防犯罪宣導」為3大工作主軸。

張善政提及，他在年輕時暑假會參加救國團、登山社等社團活動，他的兒子在大學暑假期間，也曾參與社團活動至花東偏鄉探視獨居老人，這些都是正面的能量抒發，也增長可貴的人生經歷。因此，他認為「青春專案」的重點不只是告訴年輕人不能做壞事，更重要的是創造機會，讓年輕人的能量正面抒發。

張善政指出，今年度教育局策畫高國中小學校暑期營隊，參與人次超過3萬人，這就是導正青少年能量的具體作為。今年「青春專案」共12個局處參與，包括：青年局辦理職涯探索活動、農業局規劃青少年農業教育宣導、原民局的原住民族青少年社會教育課程、客家局舉辦「講客夏令營」等都很有正面意義；明年起市府各局處將提供更多正面管道，讓年輕人發揮正面能量。

張善政也指示警察局於專案結束後提供分析報告，找出高風險族群、高風險場所的樣態，針對中輟生、家境困難等高風險族群，由教育局透過學校系統接觸，讓這些青少年能從教育管道獲得協助，相關局處也應主動規畫適合的活動，積極協助導正高風險族群青少年，希望讓「青春專案」的成效每年越做越好。

警察局長吳坤旭表示，為避免青少年涉及加入幫派、接觸毒品、高薪打工詐騙、出入不良場所或危險水域、網路私密性影像、網路詐欺等，警察局將運用民間資源及智慧科技加強宣導，並執行跨局處策略，包括：組成「聯合稽查小組」擴大稽查高風險場所、進行校園周邊治安熱點聯巡及保護查察勤務、防詐騙聯合網路宣導、舉辦聯合實體活動等。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！