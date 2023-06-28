五億高中生婚姻無效之訴 夏男未出庭 雙方調解破局

台中5億高中生墜樓命案震驚全台，台中地檢署日前偵結，賴男的同性配偶夏男和夏父殺人罪不起訴，但其同性婚姻，檢方以無結婚真意依偽造文書起訴夏男，賴母提出確認婚姻無效之訴，28日下午3點召開調解庭，夏姓配偶委由兩名律師出庭，雙方調解10分鐘結束，賴母委任律師王彥說，如先前預測調解不成立，而賴母則怒喊夏男名字「你是做了什麼傷天害理之事，才不敢來？」

台中五億高中生墜樓案檢察官歷經一個月蒐證、約詢發動100多項偵查作為後，在6月21日偵結；而攸關其超過五億房地產繼承權的民事庭婚姻無效之訴今下午3點在台中地院召開調解庭，如先前預測賴生的夏姓配偶並未出現，而是委託兩名律師代為出席。

雙方調解約10分鐘就因無共識調解不成立，賴母委託律師王彥表示，調解不成立後將繼續訴訟程序，由法官判定婚姻成立不成立，但他也強調對婚姻無效之訴勝訴「審慎樂觀」。

而賴母則表示，兒子畢業後原本計畫要跟姑姑去美國，她也怒喊夏男姓名，直指「你是做了什麼傷天害理的事才不敢出庭？」

該案日前檢方已偵結，其中夏男和夏父因無充分積極的證據證明涉案，殺人罪不起訴處分，不過夏男和賴生的同性婚姻，檢察官蒐證後認為兩人結婚前4個月幾乎無聯絡、生活也無交集，就連兩名結婚證人也是路上臨時找的，認定兩人無同性結婚之真意，將夏男依偽造文書起訴。

另，賴母委任律師許哲維也證實，27日已收到不起訴書，依法律規定，在收到文後須在10日內提出再議，預計7月3日會提出再議。