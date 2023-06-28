台灣各級學生陸續結束最後一次月考，準備迎接暑假到來，但屏東某國小一份閱讀測驗考題引來家長關注，題目「三個怕太太的人」，有網友發現，因為主觀角度不同、選出來的答案恐怕也不一樣，一群以妻為貴的丈夫答題完後直言，「恐怕出題的老師也很怕太太」。

文章內容講述三名男子分享家中情況，3人異口同聲表示，平常不怕太太。甲說，自己家非常民主，有意見可以暢所欲言，但只要自己意見與妻子不同，還是會服從太太意見。乙則說，家裡講求平等，家裡的事平均負擔，他管客廳及臥室，妻子則管他。丙說，家裡大事都由他作主，小事情才由妻子做主，但結婚20年，家裡從未發生過大事。

怕太太的人閱讀測驗。(民眾提供)

看完文章回答題目發現，從丈夫與妻子角度出發，答案大不相同，一名答題完的已婚男子對過答案後僅對2題，他苦笑著說，連小學題目都不會，真的死當了！而這閱讀測驗也引來夫妻們熱議，恐怕是出題老師沒想過的事。

最後老師也給出解答，一到五題答案分別是，2、3、1、4、1。你答對了嗎？