端午節送粽子再平常不過，但一名男網友最近抱怨，為了拉近距離送粽子給學生跟家長，結果被拒收，家長還當街臭罵他「觸霉頭」，覺得傻眼。該文一出引起許多網友討論，不少人指出關鍵在於整串粽子綁著沒剪送出去，變相成了一種詛咒，「習俗問題，一定會被丟回來」。

原PO日前在臉書「匿名2公社」發文，想拉近與學生和家長的距離，決定端午節送粽子給家長，想不到家長卻生氣，不但拒收，還當街罵他觸霉頭。讓原PO一頭霧水，急著向家長澄清只是想分享粽子而已，沒別的意思，不懂家長反應怎麼這麼大。

對此，網友紛紛留言，「什麼粽子不好，那些要考試的還是選舉的不是很喜歡嗎」、「端午節不是很多人送粽子嗎？怎麼會那麼氣」、「沒聽過不能送粽子的」。

但有網友進一步追問原PO，粽子是不是整串沒剪，原PO回說是，內行人立馬解答「如果是送一串吊著的，在一些人眼裡是詛咒，要送最好剪下來一顆一顆送」、「整串的要用錢買賣」、「這是習俗問題，送整串更慘，一定會被丟回來」。

過去清水孟國際塔羅小孟老師在端午節前曾發文提醒，不要在端午節當天送整串肉粽，因為整串粽用繩綁著，易形成「繩煞」，會讓收到的人有晦氣，此外也有上吊的意思，建議送散裝比較好。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980