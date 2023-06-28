重啟服貿引熱議！國台辦附和喊「堅持九二共識」 柯文哲點出這2事較重要：為什麼一定要侷限於一個名詞？

民眾黨主席柯文哲今天下午到鎮瀾宮參香，針對92共識，柯文哲指出，92共識在台灣已經超過30年，為何要侷限於「這個名詞」，有實質交往、有善意比較重要。

柯文哲受訪被問到，國台辦發言人朱鳳蓮針對92共識與服貿的看法，柯是否認同九二共識、一個中國？

柯文哲指出，到底92共識內容是什麼，至今他找不到一個明確的文字上的定義，92共識在台灣已經超過30年，為何要侷限於「這個名詞」，有實質交往有善意比較重要，搞得大家都不高興。