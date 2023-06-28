總統府發言人Kolas Yotaka驚爆去年花蓮縣長選舉期間，與貼身保護的李姓已婚隨扈陷入不倫戀，李妻以156頁LINE對話紀錄作為證據向法院提告求償百萬。Kolas稍早已經請辭獲准。前立委郭正亮今(28日)認為，Kolas的案子也是「政權末日症候群」之一，蔡英文不管了。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，Kolas已經請辭府發言人，接下來司法問題就是個人面對，民進黨會認定已經處理完畢，國民黨要繼續打這個問題會有一定難度。但民進黨有多位發言人都出這種問題，會讓外界觀感認為說怎麼會一再爆出醜聞

「坦白講這有點匪夷所思」，郭正亮指出，過去府、院的發言人，在前總統陳水扁、馬英九任內都沒有看過這種問題，這也包括蔡英文對幹部、幕僚的個人資料掌握不夠，賴清德「民主大聯盟」的立委提名人選，也有很大的問題。對於賴清德、蔡英文是不是「識人不明」，郭正亮認為，「蔡英文比較明顯，蔡英文給人的感覺的就是只要『忠誠』就會沒事」。

郭正亮直言， 蔡英文整個用人、對幕僚的管理越來越鬆垮，當他們在外面使用權力、做某些行為時，就會覺得好像蔡英文管不到，「至少Kolas這個案子，我會覺得是政權末日症候群之一，根本她不管了」。他指出，蔡英文在換了陳建仁當閣揆、賴清德競選總統成定局後，感覺就是在數饅頭，除了美國高官來台以外，都沒看到蔡英文在做決策。

郭正亮直言，蔡英文跟陳建仁都不管事，「這個很離譜啊，找了一個行政院長但沒有在管事」，結果是副閣揆鄭文燦在管事，賴清德也會透過管道找鄭文燦處理一些事情，感覺蔡英文已經停止在做決策、任用考核，陳建仁更是如此，根本不知道人在哪裡。他認為，進入選舉後半段，賴清德提名確定之後，蔡英文就全部交給賴自己去搞，賴清德與鄭文燦都是新潮流就好好互動，不要出大事就好。