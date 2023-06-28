針對國家通訊傳播委員會今（28）日公然違反國會決議，強行通過鏡電視變更許可案，台灣民眾黨立法院黨團強烈譴責NCC違法亂權，嚴重踐踏民主法治精神。

民眾黨團說，鏡電視申設過程劣跡斑斑，不僅存在股權、財務、董監事、洩密等爭議，更明顯違反行政處分附款，立法院交通委員會早已作成決議，在調查未明確前不應審議。然而NCC主委陳耀祥仍趁著立法院休會期間強行排審，一邊用「期限將屆，必須依法審查」欺騙國人，一邊藐視國會強行護航。

民眾黨團指出，鏡電視一案存在高度政治介入的痕跡，該媒體高層曾於內部會議嗆明「這是總統旨意」、「誰來做行政院長這個案子還是要過」，再對照NCC不顧一切的態度，足見政府已經把黑手伸入獨立機關。

民眾黨團表示，NCC主委陳耀祥因被列為瀆職被告，早已不適任，仍戀棧權位、淪為綠營的「黑手」，昔日「黨政軍退出媒體」的精神，已不復存在。

台灣民眾黨嚴正聲明，當媒體成為特定政治勢力的禁臠，公器成為打擊政敵的工具，絕非人民期待公平正義的社會。