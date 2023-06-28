美國政府2019年將大陸電信設備廠華為列入黑名單，更停止向美企核發供貨華為許可證，等同於全面封殺，但華為仍靠著收取專利費屹立不搖，日媒分析指出，華為專利攻勢帶給日本企業的3大考驗。

根據日經中文網報導，華為已開始向30多家日本通訊相關的中小企業收取專利費，顯示出以下3大趨勢，包括通訊領域出現「專利膨脹」、日本中小企業不擅長授權談判以及華為因陸美對立而改變戰略。

報導指出，進入5G時代後，通訊相關的必要專利數量激增，過去2G領域僅有約3500項標準必要專利，到高速的「4G」領域約有2萬項，進入「5G」後約有3.6萬項，數量增加至10倍。

報導提到，日本中小企業不擅長授權談判，將被華為強收專利費，根據德國專利資料庫公司IPlytics數據，截至2020年，從5G標準必要專利的申請比例來看，陸企排在首位約為33%，第2名的韓企約為27%，而日本企業僅接近9%，被甩在後頭。

華為公布數據顯示，該公司的研發費用2022年度達到3兆日元，占營業收入的25%，這個金額是日本研發費用最多的豐田的2.5倍、Hitachi的近9倍，2019年度日本通訊設備製造業所有的研究經費加起來也僅約1.2兆日元，與華為差距甚大。

此外，因陸美對立加劇，華為在日本推銷產品變得更困難，華為轉向收取專利費的策略，也令日本企業感受到威脅。