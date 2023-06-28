中華航空與台灣人氣手搖飲品牌五桐號（WooTEA）攜手合作，獨家開發多款機上限定「茶」風味的特色甜點及飲品，結合韓國人氣 DinoTaeng 療癒動物插畫，設計專屬華航的甜點造型及包裝，以超萌的矮袋鼠機師與空服員為主角，提供旅客味覺與視覺的雙重饗宴，7月起全艙等旅客都有機會享用，再掀機上餐飲新浪潮。

華航以「茶」為主軸，秉持熱忱款待旅客的理念，結合五桐號熱銷人氣茶飲，研發茶香風味系列甜點，首波將自 7 月 1 日上線，桃園出發長程航線豪華經濟艙提供法式著名甜點「可可柑橘馬卡龍」，一口咬下可可香氣馥郁，外殼酥脆，內餡保有微黏口感的淡雅柑橘香，搭配一杯熱咖啡，宛如置身歐洲街頭咖啡館；長程航線經濟艙則推出經典甜點「達克瓦茲」，蓬鬆柔軟的蛋白餅，表層糖殼增添些許爽脆，內餡夾著伯爵柑橘風味奶霜，口感豐厚多層次，短尾矮袋鼠造型，好吃又好拍，超適合在機上留下網美風格照。

最熱門的日韓航線經濟艙旅客，可品嚐法式傳統甜點「香檸蜂蜜瑪德蓮」，馳名的貝殼外型，扎實的奶香蛋糕口感，結合蜂蜜檸檬的清雅香氣，機上就能感受到異國風情；還有濃郁茶香的百年雋永點心「伯爵莎布蕾」，以及五桐號夏季限定飲品特製、吃的到Q彈小晶球的「芒果甘露雪酪冰淇淋」，也將在其他區域航點的經濟艙帶來甜蜜風情，開啟沁涼消暑的旅程序曲。另外台北松山、高雄出發的旅客則從 8 月開始可享用獨特的「珍珠奶茶棉花糖Q餅」，奶香與茶香交織四溢，加上珍珠點綴其中，口感鬆軟Ｑ彈不黏牙，就像真的在喝珍奶一樣。

除了多款以茶為主的新穎點心，在不同航線各有特色，華航也將五桐號暢銷飲品帶上高空招待旅客，桃園出發航線全艙等都可享用機上獨家 「老實人蜜桃紅茶氣泡飲」，優雅茶香略帶微甜而不膩的果香，清新口感如香檳般，質感滿分；8 月起琉球、香港及上海等經濟艙將提供鋁箔包裝的「桂花烏龍」，醇厚茶韻中帶有清麗花香，回甘怡人。

華航致力提供最佳的飛航品質，持續精進機上服務體驗，與知名餐飲品牌異業合作，廣受旅客好評與喜愛。華航將台灣茶飲文化「五桐號」帶上飛機，研發過程融入健康風潮的減糖概念，同時保有食材特色與口感。甜點包裝由韓國人氣文創品牌DinoTaeng親自設計，插畫主角為世界最快樂的動物短尾矮袋鼠Quokka及夥伴白色軟糖小熊 BoBo，可愛呆萌的模樣化身機師和空服員，在旅運復甦之際，帶來溫暖人心的正能量。

華航積極布建綿密航網，新闢航點包括宿霧、清邁及峴港，7 月將迎來台北-布拉格新航線，長程歐、美、澳客運航班已回復至疫情前規模，預期下半年市場需求回升更為顯著，整體班次數將達疫前約 8 成。華航持續深化旅運服務，提升永續創新的多元餐飲選擇，全面搶攻全球旅遊商機。