三星指出，江南新店可視為這些年輕消費者的遊樂場一般，因為可以邊學習以及邊體驗三星電子最高端的技術與各項創新活動。至於為何選擇江南區開店，三星表示，江南附近區域一直是年輕人群聚以及消磨時光的好地點。

事實上，三星這個樓地板面積約56坪大小的新店面，僅離對手蘋果江南店約10分鐘步行距離。在這棟6層樓高的三星江南店內，設有售後服務中心、研討會與演講廳、小型Galaxy博物館、咖啡廳與充滿藝術品的拍照區。

韓國調研單位Vinu Labs在2023年初的一項調查，在20多歲韓國民眾中，蘋果iPhone比三星Galaxy手機更受歡迎。這些年輕族群用時尚與高檔來形容蘋果，對三星的評價則是友善與實用。

至於如何解決Z世代中使用率不高的問題，韓聯社指出，未正面回應的三星只表示，相信擁有自身獨特的know-how，可透過各項不同的產品，讓客戶了解到三星真正的心意。