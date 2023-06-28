（影片/ 胡欣男攝）

音樂網紅李伊妍今天下午再度出面控訴資深藝人廖峻曾對她性騷擾，隨後她在3時40分左右由律師陪同，至北市警內湖分局大湖派出所製作筆錄，她在步入派出所前受訪指出，對天發誓，她說的事情是真的，就交給司法調查，也如記者會說的，願意測謊釐清真相。律師也說，來警局就是直球對決。

資深男星廖峻日前遭網紅李伊妍影射對她性騷擾，雙方各說各話，且廖峻端午節連假期間，還在兒子陪同下，到警局提告捍衛清白，全案猶如羅生門。

今下午2時李伊妍與母親經紀人和律師舉行記者會，淚訴多年前被廖性騷，指控對方還掏出生殖器「叫我幫他...」，李伊妍強調絕對屬實，願意跟廖一起測謊。

因被廖峻告，警方傳喚，李伊妍下午直奔派出所製作筆錄。李伊妍在派出所前說，她關臉書、刪文，仍被二次傷害，她可以對天發誓，說的都是真的，而廖峻兒子根本不是當事人，「他根本不知道他爸爸做了什麼事。」因此跟他說也沒用。

李伊妍和律師都再次強調，願意與廖峻一起測謊，釐清真相，律師強調，來警局就是直球對決。