國家通訊傳播委員會（NCC）今審查鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更暨換發執照案，兩案均過關。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，NCC已經淪為民進黨的NCC，NCC主委陳耀祥必須下台，並主張下會期將拒審NCC預算。

曾銘宗稍早召開記者會，主張陳耀祥下台負責、下會期拒審NCC預算，有三點理由，第一，NCC是獨立機關，必須獨立依法行政，但在陳耀祥主政底下，卻變為聽總統府、行政院與民進黨意見，所以NCC已經淪為民進黨的NCC，尤其將不同意見的中天電視撤照，淪為世界級的笑話。

曾銘宗說，第二點更誇張，對中天撤照理由是公司治理不佳，但NCC對中天電視的處分，連續11次被行政法院撤銷，代表處分是違法的，連續11次顯示NCC處分不但違法還極其荒謬。他表示，自己長年在行政機關服務，就像他以前當金管會主委，一兩個案子被撤銷就很誇張，連續11次，凸顯陳耀祥膽大妄為，凸顯處分是在充分執行民進黨黨意，極其誇張荒謬。

曾銘宗表示，第三，NCC今天強行通過鏡電視，這段期間有多少問題沒去查證，包含有無掏空事件，問題可能比中天電視公司治理嚴重一百倍，陳耀祥卻為執行民進黨黨意，要強行通過，進一步葬送NCC公信力，因此要求陳耀祥下台、下會期拒審NCC預算。

曾銘宗強調，這事件凸顯民進黨很敢，什麼都敢做，民進黨長年講尊重新聞自由、言論自由，但跟民進黨不同意見、批評民進黨，就不是言論自由、新聞自由，呼籲民眾睜大眼睛，明年1月13日用選票下架民進黨。