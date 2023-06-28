男星「黑人」陳建州遭前員工、女星「大牙」周宜霈指控11年前性騷擾，今（28）日黑人和妻子范瑋琪透過律師發出聲明，表示已提民事訴訟請求賠償1千萬元新台幣，同時得在臉書刊登道歉啟事以恢復當事人名譽。對此。律師李怡貞直言，「強制公開道歉」其實違憲，同時也喊話要黑人記得要繳10萬訴訟費用，「不然案子會被駁掉」。

面對大牙性騷指控，黑人繼昨日全面否認後，今日再和范瑋琪透過律師發出聲明，稱大牙指控「內容純屬虛偽不實」，他已向台北地院提起民事訴訟，「請求周宜霈女士賠償當事人新臺幣壹仟萬元，更重要的是，請求法院命周宜霈女士於臉書刊登道歉啟事，以恢復當事人名譽」，賠償金額將全數捐作公益。

李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，「請大家自行搜尋『強制公開道歉 違憲』相關新聞，然後1千萬的訴訟費用10萬記得要繳給法院，不然案子會被駁掉」；李怡貞並感嘆，到底是黑人夫婦把自己看太高，還是大牙演藝圈賺很多，才會求償1千萬？同時也分析黑人之所以不告刑事訴訟，就是告不成的機率高，或是如此展現不出1千萬的價值。

對此，許多人紛紛回應，「就知道李律會立馬跟上」、「先講先贏」、「可是他們的形象有1千萬的價值嗎？」、「還在等妳專業發聲，結果馬上」。