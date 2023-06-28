為協助企業及政府達成RE100及2050淨零碳排的目標，增加全國再生能源的設置，力能電力及星台風電提出「芳苑地區陸域風力發電開發計畫」，但因區域涉及保育類鳥類大杓鷸唯一度冬地，引發農委會及彰化縣政府憂心，盼在選址就遠離此區域，最後決議僅退回小組續審，等同續命再審查。

本案由於涉及重大保育類，在專案小組時建議進入二階環評，開發單位因而修改計畫並表示，開發規模已從27部風機大幅降低為13部風機（永興區由24座降低至10座），已將可能影響居民及生態風機均排除，盼讓本案維持於第一階段環境影響評估續審。

農委會在書面提出質疑，雖然風機減少，但該處為三級保育鳥類大杓鷸在台灣最主要度冬棲息地，且大杓鷸近年在台灣族群呈現下降趨勢，且大杓鷸對風場迴避率特別大，傾向與風場保持的距離較其他鳥種來得高，可能會導致不再以該區域為主要暫棲地。

彰化縣政府代表指出，永興漁塭區為生態高敏感區，但開發單位對永興保育鳥類熱區避而不談，恐怕會使環境保育破功。

但有環評委員說，該地為暫棲地，非主要覓食區，不如做好保護措施，讓人畜減少干擾大杓鷸反而更有保護效果；有環委建議由於開發單位提出風機數量大幅下降、補充相關資料等，建議重回小組續審。

最後大會要求評估選址合宜性等，並補充多項生態保育相關資料後，重回專案小組繼續審查。