桃園自3月起針對高風險族群提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，截至27日已有逾8400人完成篩檢，衛生局今天宣布要再新增6處工業區，鼓勵符合資格的民眾踴躍預約受檢。

衛生局統計，截至27日有逾8400人完成篩檢，其中近4000人為13處工業區工作10年以上者，從工業區受檢族群中找出4案確診肺癌，包括2案第1期、2案第3期，另有190案經影像判讀建議進一步追蹤。

衛生局宣布，桃園市擴大肺癌篩檢原針對環保局有布建空氣感測器的13處工業區，分別為中壢、觀音、桃園幼獅（含桃園幼獅擴大工業用地）、大園、平鎮、林口工、龜山工業區，還有環保科技園區、華亞科技園區、永安工業用地、龍潭烏樹林工業用地、海湖坑口工業用地及新竹科學工業園區龍潭基地，為照顧廣大工業區工作人口，將再新增6處工業區，包含桃園科技工業區、大潭濱海特定工業區、林口工四工業區、龍潭渴望園區、北部特定工業區（龜山中油煉油廠）及東和鋼鐵報編工業區。

衛生局分享個案，有名68歲的黃姓男子在工業區工作超過10年，從事汽機車煞車系統零件組裝工作，黃男平常有走路的習慣，每天約走1到2萬步，自覺身體無異狀，在4月底退休前經公司秘書幫忙報名5月篩檢，豈料透過低劑量電腦斷層掃描發現左上肺葉有結節，進一步化驗確診為肺腺癌第1期，後來已手術切除病灶，經休養後恢復得相當不錯，盼藉由自身經歷呼籲民眾，無論是否有出現症狀，都應及早接受篩檢。

衛生局提醒，凡設籍桃園市且40歲以上於這19處工業區工作10年以上者，其他設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空汙及油煙」等4大高風險族群符合資格者也可踴躍預約受檢。

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