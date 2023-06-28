「鼓嶺緣」中美民間友好論壇28日在大陸福建福州市舉辦，大陸國家主席習近平向該論壇致賀信指出，「國之交在於民相親」，國與國關係發展的根基在於兩國人民，而「鼓嶺之友」的經歷再次證明，中美兩國人民完全可以跨越制度、文化、語言的差異，建立起深厚的友誼。

1901年，美國人加德納隨父母來到中國大陸福州生活，1911年全家遷回美國。加德納一直想要再回中國故園看一看，但直到去世也未能如願。在中國留美學生幫助下，加德納夫人終於了解到丈夫魂牽夢縈的故園就是福州的鼓嶺。

1992年，時任福州市委書記的習近平了解到這段「鼓嶺情緣」，邀請加德納夫人訪問中國。2012年，時任國家副主席的習近平訪美時，在美國友好團體舉行的歡迎午宴上講述鼓嶺故事，引發兩國各界關注。

新華社報導，習近平在賀信中指出，1992年，我邀請加德納夫人訪問鼓嶺，幫助她完成了丈夫夢回故土的心願。30多年過去了，「鼓嶺之友」和兩國各界友好人士深入挖掘鼓嶺歷史，積極傳播鼓嶺文化，為加深中美兩國人民相互了解和友好交流而不懈努力。

習近平表示，很高興收到「鼓嶺之友」成員們的來信，從信中了解到大家與鼓嶺更多動人的故事。拍攝了眾多鼓嶺照片、103歲高齡的林恩先生，留下「我熱愛中國人民」遺言的福益華醫生，把部分骨灰撒在閩江的穆藹仁先生……。「鼓嶺之友」的經歷再次證明，中美兩國人民完全可以跨越制度、文化、語言的差異，建立起深厚的友誼。

習近平強調，「國之交在於民相親」。國與國關係發展的根基在於兩國人民。希望大家把鼓嶺故事和鼓嶺情緣傳承下去、發揚光大，讓中美人民友誼像鼓嶺上的千年柳杉一樣，茁壯成長，生生不息。

報導指出，今年「鼓嶺緣」中美民間友好論壇主題為「傳承友誼薪火 共創美好未來」，由中國人民對外友好協會和福建省政府共同主辦，「鼓嶺之友」部分成員等中美各界人士參加。