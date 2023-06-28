2023夏季達沃斯論壇27日在天津開幕，論壇規模和出席人數幾乎已恢復至疫情前的水準，來自90多個國家和地區約有1500名各界代表出席。在美中關係緊繃的狀況下，此事突顯大陸向世界張開雙臂的意義，外媒分析指出，北京當局最在意沙烏地阿拉伯的出席，因為沙烏地阿拉伯是大陸最大的石油供應國，貿易額高達555億美元（約新台幣1.7兆）。

Business insider報導，沙烏地阿拉伯今年派出高級代表團參加論壇，代表團人數高達24人，包括多名部長與副部長，傳出大陸國家主席習近平對沙烏地阿拉伯代表團最感興趣。

報導提到，雖然論壇期間多半談論全球經濟狀況、衝突、人工智慧等各種議題，但許多代表們最關注的卻是晚上，不具名的代表團成員表示，「我等不及酒開始在聚會中流動，因為那時才真的代表錢已經開始流動。」

大陸國務院總理李強也在開幕演說上表示，世界正處在一個十字路口，如果缺乏有效溝通交流、全面客觀的認識，容易產生偏見，經濟全球化碰到很多回頭浪，不應退回過去的彼此孤立狀態。李強批評，西方有些人炒作所謂的降依賴、去風險，兩句話都是偽命題。