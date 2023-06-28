由50名台北醫學大學牙醫科1至4年級學生所組成的口腔衛生醫療服務隊，這一周來走遍苗栗縣大湖鄉、泰安鄉和卓蘭鎮的偏鄉國小及社區，替小朋友及社區長輩們照顧口腔健康，全體服務隊員在義和社區活動中心打地鋪，並利用南湖國小簡易衛浴設備洗浴，不計待遇的付出與服務，贏得大湖鄉長黃惠琴的衷心感謝，服務隊28日替南湖國小百名小朋友檢查牙齒，希望小朋友都能好好保護牙齒。

北醫大口腔衛生醫療服務隊28日上午替苗栗縣大湖鄉南湖國小學生舉辦牙齒健檢。（謝明俊攝）

台北醫學大學牙醫系數10年來都維繫一項傳統，在每年的暑假期間，由1至4年級的男女同學，共組口腔衛生醫療服務隊，配合自服務隊畢業的現職牙醫師學長姐們，遠赴全國各地偏鄉提供小朋友及長輩們口腔健康服務與治療，這項醫療服務隊持續數10年不斷，只在過去2年因逢新冠疫情而中斷，今年暑假再度恢復舉行。

北醫大口腔衛生醫療服務隊進駐苗栗縣大湖鄉1周服務偏鄉小朋友及長輩。（北醫大口腔衛生服務隊提供／謝明俊苗栗傳真）

今年的北醫口腔衛生醫療服務隊，由牙醫系老師巫仰哲帶隊，包括牙醫師與牙醫系學生共50多人，從6月27日起至7月1日，在苗栗縣大湖鄉、卓蘭鎮及泰安鄉等3處偏鄉服務，包括富田里、義和村、富興村、象鼻村等4個村里，以及內灣國小、南湖國小、豐田國小、士林國小等4所國小。

北醫大口腔衛生醫療服務隊進駐苗栗縣大湖鄉1周服務偏鄉小朋友及長輩，直接在活動中心打地鋪睡覺。（謝明俊攝）

醫療服務隊所有學生隊員，整整一周都是借住在大湖鄉義和社區活動中心，直接在磨石子地板上打地鋪睡覺，沐浴就是借用南湖國小的簡單衛浴設備，南湖國小校長邱慧玲感激服務隊替苗栗縣小朋友們付出，全力支持服務隊相關需求，大湖鄉長黃惠琴更是感恩服務隊對苗栗縣老幼弱勢的服務，特別提供夜消給年輕隊員們補充體力。

28日上午，服務隊與隨隊專業牙醫師，特別安排替南湖國小全體約百名小朋友，進行免費的口腔衛教、口腔檢查、塗氟與牙科治療。下午，並轉往卓蘭鎮豐田里，為當地長輩提供免費牙科義診與衛教，讓長輩們感謝不已。

北醫大口腔衛生醫療服務隊28日上午替苗栗縣大湖鄉南湖國小學生舉辦牙齒健檢治療，南湖國小校長邱慧玲感謝不已。（北醫大口腔衛生服務隊提供／謝明俊苗栗傳真）

醫療服務隊長黃依婷表示，「沒有什麼比看見孩童笑著完成口腔義診，更讓人開心。」副隊長李泉則強調，「後疫情時代，能夠順利出隊服務當地居民，真的是最難能可貴的事情。看到居民們發自內笑容後，就會覺得一切的努力都值得了」副隊長陳澔廷則說，在服務的同時，透過牙科相關的知識，和孩子與居民們交流，其實自己也學到很多。