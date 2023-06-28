總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）今（28）日被《鏡週刊》踢爆，與一名隨扈發生不倫戀後請辭發言人獲准，而NCC今天正好也在審查《鏡電視》的變更許可案，因此有評論認為，報導是在轉移焦點。對此，前立委郭正亮推測，《鏡週刊》這時報導谷辣斯的案件，是在向政府施壓、要求給個交代，至於谷辣斯，則成了這種氛圍下「祭品」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》提到，依照媒體需要平衡報導的運作規則，谷辣斯不倫案這種新聞，不可能今天才知道，「一定有提前先接到電話」。郭正亮也質疑，《鏡週刊》有公布谷辣斯與隨扈的對話截圖，然而，由於隨扈正宮已經提告，案件已進入訴訟，這種資料只有原告本人、律師，以及司法單位才會有，本不應該外洩，週刊怎麼可能會知道？

因此，郭正亮推測，《鏡週刊》會選擇報導谷辣斯的不倫案，是在向政府施壓、要求給一個交代，「就是在搞政治」，至於谷辣斯，則是成了這種氛圍下「祭品」。