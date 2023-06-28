國泰台大產學團隊維持2023年台灣GDP預測值1.8％不變，但微幅下修預測區間，研判全年成長率有80％的機率落在1.0~2.5％之間（原為1.1~2.6％)。觀察主要分項表現，民間消費受到防疫管制措施鬆綁及開放國境提振而維持穩健，惟主要央行維持高利率抑制通膨，影響各國經濟成長動能及終端需求，台灣電子業庫存調整延續至第3季，企業連帶放緩資本支出，預計2023年投資可能呈負成長。

儘管主要央行先前加速升息對歐美需求的抑制效果仍存，且大陸復甦力道不確定性增加，惟廠商去化庫存將接近尾聲，且AI題材有利台廠表現，下半年出口與投資前景有機會止跌回穩，限制整體景氣下檔空間。該團隊評估2023年第3季台灣經濟氣候有機會由象徵景氣轉弱之「陰」，轉成象徵景氣擴張之「晴」，出現機率將在50％以上。

台灣央行6月中會議停止升息，主要考量通膨將緩步回降。該團隊研判有鑑於Fed升息步入尾聲，且原物料價格明顯回落，央行後續應不會再升息。不過，倘若全球通膨持穩反彈且Fed再連續升息，加上台灣景氣明顯改善，則央行再升息機率將有所提高。

第2季台股反彈與台幣偏貶，台灣金融情勢指數明顯反彈至「寬鬆」區間。第3季有鑑於股市已明顯反映未來景氣復甦及AI題材，大盤可能轉呈高檔震盪，此將使得台灣FCI朝「寬鬆」區間下緣波動。