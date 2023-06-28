二峰圳專家、屏科大名譽教授丁澈士(右)，獲日本政府贈勳。(屏縣府提供)

屏東科技大學名譽教授丁澈士，因促進日台間學術交流及相互理解具卓越功績，獲日本政府頒贈旭日中綬章，敘勳傳達儀式28日於潮州人工湖監測中心舉行，由日本交流協會高雄事務所長奧正史代表日本政府贈勳，雙方皆期盼台日間友誼和羈絆也像二峰圳清澈流水般，川流不息。

屏東縣長周春米表示，百年前鳥居信平工程師於屏東林邊溪上游建造二峰圳，將豐沛伏流水儲存起來，為台日間的水利工程間搭起橋樑；百年後，丁教授不僅幫助屏東將水利建設永續之外，更興建大潮州人工湖儲水工程，將屏東溪水留住成為大型水銀行，在先前全台水情面臨艱困時，屏東還能讓水資源達到完善的運用。

還說，近年來因為有丁老師學術奉獻，讓屏東擁有得天獨厚且生生不息的水資源，此外，二峰圳更在去年迎來百年紀念，當時總統蔡英文、鳥居信平孫子鳥居徹及靜岡縣知事相關代表也到場共襄盛舉，讓屏東在往後與日本各縣市交流上，建立起緊密好交情。

丁澈士表示，二峰圳及大潮州人工湖的持續推動，不僅承襲日本鳥居信平技師的技術，更加入新思維工法及材料，成功於新埤鄉建設伏流水工程，供應源源不絕的水資源予自來水公司，造福屏東鄉親。

奧正史表示，丁澈士教授將努力30年以上的二峰圳研究成果，不僅透過論文、學術交流會及國際研討會進行發表外，更加以運用發展，打造出大潮州人工湖伏流水灌溉系統，此外，在日本人拜訪二峰圳時，熱心且仔細說明構造與工程方法，並積極介紹鳥居技師的功績，對於促進台日間的交流不遺餘力。

「二峰圳是農業發展典範，更是台日友情最佳印證」，除感謝丁教授長期以來的努力，以及長期促進台日間學術交流的卓越貢獻外，也特別感謝縣長周春米及各界人士對於二峰圳的保存及運用，給予很大支持，期待雙方持續推動相關政策，維繫台日好交情。